Каракас, , 23:06 — REGNUM Антироссийские санкции США навредили мировой экономике, заявил 16 августа венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес в ходе X Московской конференции по международной безопасности.

Владимир Падрино Mil.ru

Он отметил, что особенно антироссийские санкции нанесли вред сфере энергетики, впрочем США в итоге были вынуждены «использовать свои стратегические запасы нефти в качестве средства стабилизации цен и гарантии поставок на внутренний рынок и своим союзникам».

При этом у Каракаса есть энергетические и минеральные ресурсы, так что Боливарианская Республика сегодня «является зоной повышенного стратегического интереса». США мечтают «получить доступ к этим ресурсам», отмечает венесуэльский министр.

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