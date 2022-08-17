17 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Как бы абсурдно ни звучало, но массовые шествия против проведения Европрайда в Белграде в сентябре этого года идут на руку президенту Александру Вучичу. Так он сохранит лицо перед Западом в случае отмены парада, не испытывая на прочность терпение собственного народа.

Татьяна Стоянович, , 00:08 — REGNUM Заслуга в том, что Сербия еще в 2019 году получила право организовать «Европрайд», полностью принадлежит президенту Александру Вучичу. Об этом ИА REGNUM рассказал сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 14 августа в Белграде несколько десятков тысяч человек вышли на улицы, чтобы выступить против проведения гей-парада, намеченного на сентябрь этого года. Молитвенное шествие в защиту христианских семейных ценностей началось у здания Сербской патриархии и закончилось на площади у храма Святого Марка. Участники шествия несли иконы и кресты, молились, пели духовные песнопения и национальные песни. Мероприятие прошло без инцидентов.

По словам политика, Вучич хотел показать Западу, как далеко его страна продвинулась в защите прав человека и развитии демократии.

«Иными словами, Вучичу захотелось сильно понравиться западным оккупантам Сербии. Тем не менее обстоятельства с 2019 года изменились, и теперь если «Европрайд» пройдет этой осенью в Белграде, для Вучича это создаст проблемы на внутриполитическом уровне. Поэтому Вучич ищет выход из сложившейся ситуации. Одним из возможных решений было бы, если бы мероприятие все-таки состоялось, но если бы параллельно проходили контролируемые протесты, которые сам Вучич направлял бы в нужное русло», — полагает Джорджевич.

Младжан Джорджевич Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам политика, примерно 95% граждан Сербии не поддерживает проведение «Европрайда», что подтверждает и огромное количество людей, которые вышли на улицы Белграда. При этом Джорджевич отметил, что речь идет не о какой-то гомофобии, так как большинство населения не видит никаких проблем в том, что есть люди с другой сексуальной ориентацией. Проблема в том, что гомосексуалисты намерены проводить семидневное мероприятие по всей Сербии, посещая сербские монастыри и читая лекции в сербских школах.

«Это глубоко затрагивает мораль сербского народа, его христианскую веру. Запад желает дополнительно унизить наш народ, как будто экономических санкций, бомбардировок, насильственного отторжения Косово и Метохии было недостаточно. Всё это, плюс ситуация вокруг России, вокруг Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, огромные хищения государственного имущества, которые происходили в последнее время, обесценивание труда целых слоев населения (например, сейчас фермеры протестуют, требуя лучших условий для сбыта их продукции), привело к большому недовольству народа, который против проведения гей-парада», — отметил политик.

По словам Джорджевича, Сербская православная церковь по поводу «Европрайда» молчит, несмотря на то, что многие ассоциации граждан требовали, чтобы священный синод высказал свое мнение по данному вопросу.

«Однако некоторым владыкам, по всей видимости, разрешено высказывать свое мнение по поводу проведения гей-парада в Сербии. Так, епископ Банатский Никанор недавно выступил весьма остро — он осудил «Европрайд», даже наложил анафему на будущих участников. Епископ Никанор открыто критиковал и премьер-министра Сербии Анну Брнабич, которая не скрывает своей нетрадиционной ориентации. Его выступление осудила либеральная часть общества, но народ встретил его с одобрением. Среди участников шествия против «Европрайда» 14 августа в Белграде были и священники, монахи, монахини. Этого давно не было в Сербии, и это немного напоминает то, что в 2020 году происходило в Черногории», — рассказал политик.

Анна Брнабич Government.ru

Как бы абсурдно это ни звучало, продолжил Джорджевич, президент Вучич больше других заинтересован в проведении подобных народных шествий.

«Вучич хочет сохранить хорошие отношения с Западом, но с другой стороны, он также не хочет терять благосклонность избирателей. Поэтому одним из выходов из такой ситуации для Вучича может быть карантин в связи с увеличением количества заболевших коронавирусом в Сербии. Лично я считаю, что «Европрайд» не будет организован в запланированном объеме, но будет организовано какое-то шествие. Так Вучич попытается удовлетворить желания и той, и другой стороны», — допустил Джорджевич.

Политик напомнил, что 28 августа и 11 сентября акции протеста в Белграде продолжатся, если до этого времени проведение «Европрайда» не будет отменено.