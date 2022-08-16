Таллин, 16 августа, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Эстонии выступило с осуждением демонтаж танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве. Соответствующее заявление распространила сегодня, 16 августа, пресс-служба посольства.

Цитата из видео «В Нарве начали демонтировать танк-памятник Т-34» Демонтаж танка-памятника Т-34. Нарва

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эстонкские власти, несмотря на протесты русских, демонтировали в Нарве военный мемориал в виде танка Т-34, который символизировал победу над нацизмом.

Российские дипломаты считают, что своими действиями эстонские власти способствуют реабилитации нацизма. Кроме того, подчеркивается, что эстонские власти продолжают свою позорную войну с исторической правдой.

«Возможно, эстонские политики не осознают, что своими действиями они фактически способствуют реабилитации нацизма, однако от этого их историческая вина и ответственность перед грядущими поколениями меньше не становится», — заявили в российском посольстве.

Также в дипмиссии констатировали, что взывать к чести, совести и достоинству ниспровергателей мемориалов и гробокопателей, упивающихся своим «геройством» и «решительностью», бессмысленно.

«Однако хотели бы их разочаровать. Жалкие попытки скрыть исторические факты и заставить человечество забыть о тех, кто ценой собственной жизни избавил его от ужасов фашизма, обречены на провал. Эта память будет передаваться из поколения в поколение, а имена тех, кто уничтожал памятники воинам-освободителям, займут заслуженное место на доске позора мировой истории», — считают в посольстве России в Эстонии.

Стоит отметить, что кроме сноса танка Т-34, эстонские власти также демонтировали мемориальные доски на Петровской площади, обелиск красноармейцам в Нарвском замковом парке и памятник Герою Советского Союза Игорю Графову. Также убрали монумент «Три штыка» и памятник советскому десанту в Мерикюла.