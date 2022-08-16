Москва, , 22:47 — REGNUM Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии и восстановить доступ к ранее удаленным материалам. Об этом сегодня, 16 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Youtube (сс) Jonas Bengtsson

«Роскомнадзор считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанного YouTube-канала и требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер», — сказано в заявлении Роскомнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация видеохостинга YouTube удалило с официального канала посольства России в Великобритании 29 видеозаписей. Удаление было совершено 15 августа, без ведома владельцев канала.

Большую часть удалённых видеоматериалов составляли интервью российского посла в Лондоне Андрея Келина.