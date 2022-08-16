Сыктывкар, , 22:43 — REGNUM До конца лета в Коми поставят вакцину от четырех штаммов гриппа, сообщает минздрав республики.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

«Сезонный грипп может дать тяжелые осложнения при любом заболевании. Чтобы надежно защитить себя от опасных последствий гриппа, необходимо дополнительно обезопасить себя и окружающих с помощью прививки. Вакцины, которые мы ожидаем в этом году, имеют очень хорошие отзывы, а вакцина «Ультрикс Квадри» защищает сразу от четырёх штаммов сезонного гриппа», — отметила специалист ведомства Нина Овчинникова.

Как сообщало ИА REGNUM, коллективный иммунитет к ковиду в Коми упал до 8%.