Минск, , 23:39 — REGNUM Сайт крупного белорусского предприятия «Беларуськалий» взломали. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Хакер

На страницах портала разместили обращение к оппонентам президента Белоруссии Александра Лукашенко. В открытом письме сообщается, что сейчас задача белорусского народа — «выжить, причем без потерь людей и территорий, избегая участия в любых войнах» и в этом, по мнению его авторов, белорусам не помогут ни Лукашенко, ни Россия, ни Запад, ни белорусская оппозиция с диаспорой.

В размещенной публикации рассказывается, что 1 августа в Минске на базе групп сопротивления начал действовать «объединенный штаб», который не связан ни с оппозицией, ни с действующей властью. Его задачами назвали формирование многоуровневого подполья, организация акций и мер противодействия силовым ведомствам, подготовка полевых командиров, организация контрразведки, налаживание международных контактов и подготовка к легитимизации «объединенного штаба», «как будущего руководства Белоруссии на время переходного периода». Обращение подписано «Фидель».

Через некоторое время после публикации обращения сайт «Беларуськалия» стал недоступен. Спустя несколько часов он возобновил свою работу. Размещенное ранее обращение исчезло со страниц портала.