Москва, , 22:46 — REGNUM Танк израильской армии демонстративно заехал на сирийскую территорию, сообщил 16 августа замглавы Центре по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

Израильский танк «Меркава» MathKnight

Так, накануне, 15 августа, в 13:00 (время местное) танк израильской армии выехал со стороны горы Телль-Эль-Фарас в направлении населённого пункта Эс-Сабах, а затем направился к населённому пункту Айн-Айсах.

В этой точке танк остановился на десять минут, «демонстративно направив ствол в сторону позиций Сирийской арабской армии за линией разграничения «Браво», отметил Егоров. Затем танк уехал обратно.

Израильские военные таким образом намерено «осуществили нарушение линии разграничения «Альфа», пересекать которую они не имеют права»: Израиль не должен нарушать резолюцию СБ ООН № 350 (31 мая 1974 г.) по разъединению сторон сирийско-израильского конфликта.

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