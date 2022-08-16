Москва, 16 августа, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Танк израильской армии демонстративно заехал на сирийскую территорию, сообщил 16 августа замглавы Центре по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

MathKnight Израильский танк «Меркава»

Так, накануне, 15 августа, в 13:00 (время местное) танк израильской армии выехал со стороны горы Телль-Эль-Фарас в направлении населённого пункта Эс-Сабах, а затем направился к населённому пункту Айн-Айсах.

В этой точке танк остановился на десять минут, «демонстративно направив ствол в сторону позиций Сирийской арабской армии за линией разграничения «Браво», отметил Егоров. Затем танк уехал обратно.

Израильские военные таким образом намерено «осуществили нарушение линии разграничения «Альфа», пересекать которую они не имеют права»: Израиль не должен нарушать резолюцию СБ ООН № 350 (31 мая 1974 г.) по разъединению сторон сирийско-израильского конфликта.