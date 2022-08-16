Минск, , 23:36 — REGNUM В Белоруссии заработала новая частная грузовая авиакомпания — Belcanto Airlines. На прошлой неделе ее самолет Ил-76ТД совершил демонстрационный полет в Национальном аэропорту. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Авиакомпания (сс) gustavmelin0

«Решили организовать компанию, так как на рынке грузовых авиаперевозок имеется спрос», — пояснил технический директор Belcanto Airlines Павел Русак.

ООО «Авиакомпания БЕЛКАНТО» было зарегистрировано 4 августа 2020 года, сертификацию по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники компания получила в ноябре 2021 года, а сертификат эксплуатанта воздушного судна, без которого нельзя совершать коммерческие перелеты, будет получен на днях, рассказал Русак.

Он также сообщил, что руководство компании почти полностью состоит из бывших сотрудников ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт». А пост директора занимает Олег Кудрицкий, который был директором «ТрансАвиаЭкспорта».

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «ТрансАвиаЭкспорт» — белорусская грузовая авиакомпания, которая работает с 1992 года. 99,8% ее акций принадлежат государству, остальные — 124 акционерам-физлицам. В конце 2021 года, 2 декабря, министерство финансов США вслед за Евросоюзом расширило санкции против официального Минска и включило в санкционный список, кроме прочего, «ТрансАвиаЭкспорт» и два самолета этой компании.