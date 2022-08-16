16 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили прогноз компании «Газпром», согласно которому Евросоюз этой зимой познакомится с ценой на газ в $4 тыс. за тысячу кубов.

Светлана Рыбина, , 23:11 — REGNUM Прогноз компании «Газпром» о том, что цены на газ в Европе ближайшей зимой могут пробить планку в $4 тыс. за тысячу кубов, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 16 августа в социальной сети «ВКонтакте».

«Газпром» Иван Шилов © ИА REGNUM

К такому неутешительному для европейских граждан выводу компания пришла не на пустом месте. Уже сейчас, хотя летний период ещё не закончился, а до отопительного Европу отделяют месяцы, газовые цены на европейском рынке перевалили за две с половиной тысячи долларов за тысячу кубометров.

Отсюда и катастрофический прогноз, который сулит европейцам, привыкшим к комфорту, не только значительным снижением температуры в жилых домах, а также гигантскими цифрами в квитанциях за отопление и электричество, но и остановкой целых производств, чья продукция более не сможет покрывать расходы на её изготовление.

«Шольцу всё ещё смешно или уже не очень?» — интересуется Adam P.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

«Ой, батюшки. Придётся европейцам снижать тепло в жилищах до +16. Плюс две кофты — и нормально», — пишет Ева А.

«Вопрос цены углеводородов — это не про замёрзнуть, как многие думают. В результате такого роста весь промышленно-экономический потенциал Евросоюза летит в топку истории! А далее — каменный век и полная перезагрузка головного мозга», — считает Иосиф Д.

Некоторые комментаторы заметили странную закономерность — рост цен на газ тут же провоцирует руководство Евросоюза на какие-нибудь агрессивные жесты в отношении Российской Федерации.

«Странные какие-то эти европейцы. Как только цена на газ лезет вверх, они тут же начинают нагнетать русофобию сильнее прежнее, отчего рост цен закономерно ускоряется. Будто бы сами просят их без газа оставить этой зимой», — отметил Евгений Е.

Часть людей полагает, что заоблачные цены на газ станут прекрасным поводом для Евросоюза всё-таки начать в полной мере следовать своим же санкциям, введённым против России.

«Немного жалко даже простых европейцев. Страшно подумать, сколько людей просто не потянут отопление этой зимой», — пишет Далис С.

«Ну европейцы же хотели избавиться от дешёвого российского газа. Вот, пусть прочувствуют дорогой в полной мере», — написала Оля П.

Ряд пользователей указывает на то, что $4 тыс. за тысячу кубов газа — это смертельная для любой экономики цифра, но даже это не предел. Если Евросоюз и дальше будет упираться рогом, пытаясь оказать хоть какое-то давление на Российскую Федерацию, то власти ЕС могут, не меняя место работы, открыть похоронное бюро, в котором они зафиксируют смерть своего некогда единого союза.

Флаг Евросоюза

«Я бы на месте Газпрома не зарекалась. Зная, какие безвольные клоуны руководят Европейским союзом, цена может перевалить и за $5 тыс.», — подметила Татьяна П.

«Я думаю, что 5000-6000 тысяч долларов будет цена по любому, так что ждём зимы и смотрим, как Европа мёрзнет и потихоньку приходит в себя, отказываясь от пещерной русофобии», — указывает Максим А.

Напомним, 16 августа пресс-служба компании «Газпром» сообщила в своём Telegram-канале о том, что цены на газ в Европе ближайшей зимой могут пробить планку в $4 тыс. за тысячу кубов.