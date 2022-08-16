Женева, Швейцария, , 22:27 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 460 014 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1090 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 16 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже588 757 628 носителей вируса, подтверждено 6 433 794 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 391 177 выявленных инфицированных и 570 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.