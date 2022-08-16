Законопроект об определении понятия «молодой ученый» внесен в Госдуму
Москва, 16 августа, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Законопроект, закрепляющий понятие «молодой ученый» внес в Госдуму сенатор Александр Башкин, передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа.
Парламентарий обратил внимание на то, что сейчас на уровне федерального закона статус молодого ученого не закреплен, а подзаконное регулирование осуществляет бессистемное отнесение лиц к молодым ученым.
Поправками в федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» устанавливается, что молодым ученым в Российской Федерации признается научный и (или) научно-педагогический работник в возрасте до 35 лет включительно, имеющий ученую степень кандидата наук, или в возрасте до 45 лет включительно, имеющий ученую степень доктора наук.
Принятие закона позволит четко разграничить молодых ученых и иных лиц при предоставлении адресных мер государственной поддержки, отметил Башкин.
По информации Минобрнауки, в России работает свыше 154 тыс. молодых ученых.
Читайте также:Яровая раскрыла систему воровства научных идей и разработок США