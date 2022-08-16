Москва, 16 августа, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Законопроект, закрепляющий понятие «молодой ученый» внес в Госдуму сенатор Александр Башкин, передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Парламентарий обратил внимание на то, что сейчас на уровне федерального закона статус молодого ученого не закреплен, а подзаконное регулирование осуществляет бессистемное отнесение лиц к молодым ученым.

Поправками в федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» устанавливается, что молодым ученым в Российской Федерации признается научный и (или) научно-педагогический работник в возрасте до 35 лет включительно, имеющий ученую степень кандидата наук, или в возрасте до 45 лет включительно, имеющий ученую степень доктора наук.

Принятие закона позволит четко разграничить молодых ученых и иных лиц при предоставлении адресных мер государственной поддержки, отметил Башкин.

По информации Минобрнауки, в России работает свыше 154 тыс. молодых ученых.

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