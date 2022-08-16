Флоренция, Италия, 16 августа, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Экс-премьер Италии Маттео Ренци ведет кампанию собственной партии, эксплуатируя относительную популярность действующего премьер-министра Марио Драги, передает Affari Italiani 16 авгутса.

Official website of Ali Khamenei Маттео Ренци

На предвыборных плакатах Ренци написано, что он предлагает в премьеры Драги, хотя тот ранее заявлял, что больше в премьер-министры не пойдет, и никак эти свои заявления не дезавуировал, отмечает издание.

Сейчас, продолжая работать во главе правительства, Драги хранит странное молчание относительно действий Ренци, добавили журналисты.

Рейтинг партии Ренци составляет около 5%. Социологи не сомневаются, что она преодолеет 3% барьер.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.