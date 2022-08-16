Вологда, 16 августа, 2022, 22:19 — ИА Регнум. В Вологодской области малоимущие семьи начали получать единовременные выплаты на подготовку детей к учебному году, сообщает региональное правительство.

Николай Хижняк ИА REGNUM Первоклассники

«Единовременное пособие уже перечислено на 2897 детей. На эту меру поддержки из бюджета области направлено более восьми миллионов рублей», — рассказал начальник Департамента соцзащиты населения области Александр Ершов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2022 года инфляция в России будет ниже 11%.