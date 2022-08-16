Минск, 16 августа, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Институт социологии Национальной академии наук Белоруссии провел очередной республиканский мониторинг общественного мнения. Среди прочего белорусов спросили, кто должен быть главой семьи. Больше половины респондентов ответили, что главным должен быть мужчина. Об этом сообщает издание «Советская Белоруссия».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Мнения о том, что муж — глава семьи, придерживаются 51,8% белорусов, рассказала научный сотрудник академии Алеся Соловей. При этом на практике в семьях ситуация немного иная. Среди опрошенных 45,6% сказали, что в их семье главным является мужчина, а 40,7% сказали, что обязанности главы семьи оба супруга выполняют поровну.

Также белорусов спросили, кто в их семье занимается домашними делами. Оказалось, что 70,2% считают, что эти задачи должны выполнять оба в равной степени, но на практике так обстоят дела у 52% семей. Причем о том, что домашние дела у них делятся поровну, сказали 55,6% мужчин и только 48,9% женщин.