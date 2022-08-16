Минск, 16 августа, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Фразы для «президентского мерча» в Белоруссии согласовываются лично с Александром Лукашенко. Об этом рассказала БелТА председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лугиной, сотрудники предприятия «всегда слушали с упоением» выступления Лукашенко.

«Он такой замечательный оратор и всегда есть такие емкие с подколочкой, народные какие-то фразы. А сейчас, когда открыли магазины, иногда слушаешь его выступление, видишь какую-то емкую такую фразу, раз — и в телефоне пометишь. И каждый после совещания 5−6−7 фраз помечает для себя. Есть у нас группа людей, которая определяет, что может быть интересно людям», — рассказала Татьяна Лугина.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года в Минске в магазине «Первый» стали продавать футболки и худи с изречениями белорусского лидера.