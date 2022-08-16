Киев, , 22:22 — REGNUM Новый термин «рашизм» введён в учебники истории на Украине, сообщает 16 августа пресс-служба украинского министерства образования.

«Москали виноваты!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Изменения украинские чиновники решили внести в учебники после начала спецоперации по денацификации, которую проводят ВС России. В учебниках истории детям рассказывается о сопротивлении украинцев «угнетению» со стороны России и о проявлениях «геноцида».

Изменения коснулись не только истории, но и литературы, так что русских писателей, за исключение Гоголя, Короленко и Булгакова, а также Ильфа и Петрова и автора «Бабьего Яра» Анатолия Кузнецова, школьники читать не будут.

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