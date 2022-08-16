Киев, 16 августа, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Новый термин «рашизм» введён в учебники истории на Украине, сообщает 16 августа пресс-служба украинского министерства образования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Москали виноваты!»

Изменения украинские чиновники решили внести в учебники после начала спецоперации по денацификации, которую проводят ВС России. В учебниках истории детям рассказывается о сопротивлении украинцев «угнетению» со стороны России и о проявлениях «геноцида».

Изменения коснулись не только истории, но и литературы, так что русских писателей, за исключением Гоголя, Короленко и Булгакова, а также Ильфа и Петрова и автора «Бабьего Яра» Анатолия Кузнецова, школьники читать не будут.