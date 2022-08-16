Рим, 16 августа, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Италии следует выйти из ЕС, поскольку Евросоюз утратил свой суверенитет, заявил 16 августа в интервью РИА Новости глава отдела международных отношений компартии Италии Альберто Ломбардо.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Лидеры ЕС «продают себя Соединенным Штатам», а Италии следует восстановить собственный национальный суверенитет, в том числе военный и валютный, сказал Ломбардо.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.

Все без исключения партии, имеющие шансы на попадание в парламент, выступают за сохранение Италии в составе ЕС и НАТО.