Донецк, 16 августа, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Украинские войска вновь обстреляли Горловку — по городу за полтора часа было выпущено 14 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, а также 20 ракет из БМ-1 «Град». Об этом сегодня, 16 августа, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Mil.gov.ua Обстрел

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Сообщается, что Горловка была обстреляна из натовской артиллерии в 19:40 по московскому времени, а снаряды «Града» были выпущены по городу в 21:05.

Также отмечается, что в 21:00 украинские войска обстреляли донецкий поселок шахты «Трудовская», было выпущено пять мин калибром 120 мм.