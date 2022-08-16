Рим, 16 августа, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Самым популярным мессенджером в Италии является WhatsApp, им пользуется 33 миллиона жителей страны — более половины населения, передает 16 августа Affari Italiani со ссылкой на экспертные исследования.

Webster2703 WhatsApp

Следующие по популярности мессенджеры — Facebook (запрещен в России) Messenger и Telegram.

В среднем в месяц каждый житель Италии проводит в мессенджерах чуть менее 11 часов, то есть чуть более 20 минут в день.