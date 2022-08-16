Архангельск, , 22:07 — REGNUM В Архангельской области в первом полугодии цены на продовольственные товары выросли на 12,8%, а минимальный набор продуктов питания подорожал на 20%, сообщает Архстат.

Магазин «Магнит» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В числе заметно подорожавших — картофель, лук, свёкла, морковь, яблоки и другая плодовоовощная продукция. Среди других продуктов питания наблюдался рост цен на рыбу охлаждённую и мороженую разделанную лососёвых пород — на 43,4%, соль поваренную пищевую – на 42,8%, маргарин – на 36,5%, сахар – на 36,1%, рис – на 33,9%. Алкогольные напитки выросли в цене на 7,8%.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания с начала года увеличилась на 20% и составила на конец июня 2022 года 7737,7 рубля в расчёте на человека в месяц», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области сократился реальный размер зарплаты.