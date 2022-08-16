Запорожье, Украина, , 22:06 — REGNUM Украинским атакам подвергается больше всего система охлаждения Запорожской АЭС, потому что это «слабое место» станции, заявил 16 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов на «Соловьёв Live».

Центр. ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По его словам, удар по системе охлаждения станции может привести к техногенной катастрофе. Второе слабое место АЭС — отходы ядерного топлива как источник радиоактивного заражения. И тот и другой участок постоянно подвергаются обстрелам.

Между тем ядерный реактор станции защищён очень надёжно: его можно разрушить лишь ядерном ударом, сказал Рогов.

Добавим, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских боевиков в последнее время приобрели регулярный характер.

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