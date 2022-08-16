Рим, 16 августа, 2022, 22:04 — ИА Регнум. С 2023 года семьи с детьми в Италии, имеющие право на получение единого пособия, не должны будут ежегодно обновлять заявку, это будет происходить в автоматическом режиме, сообщили 16 августа в пенсионном фонде.

eugeniu Семья

Сообщать нужно будет только о произошедших изменениях — к примеру, о рождении новых детей.

Все «детские» выплаты в Италии были объединены в одну в 2022 году. Сейчас она составляет 175 евро в месяц, право на ее получение имеют граждане, чей доход не превышает 15 тысяч евро в год. Рассматривается вариант индексации выплаты на уровень инфляции — в таком случае случае она будет составлять 190 евро.