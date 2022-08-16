Рим, 16 августа, 2022, 22:00 — ИА Регнум. В июне 2022 года госдолг Италии вырос еще на 11,2 млрд евро, сообщили 16 августа в Центробанке страны.

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Госдолг достиг нового рекорда — 2,766 трлн евро. С начала 2022 года госдолг увеличился на 52 млрд евро.

Вместе с тем в Центробанке отметили, что в 2022 году растет и объем налоговых поступлений. Отчасти рост вызван поступлением «отложенных» в период эпидемии коронавируса платежей.