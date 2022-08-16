Рим, , 21:55 — REGNUM Итальянское «Движение 5 звезд» 16 августа проводит онлайн-опрос членов партии, согласовывая таким образом с ними список кандидатов на досрочных парламентских выборах.

Джузеппе Конте, лидер «Движения 5 звезд» Kremlin.ru

В 2018 году популисты получили на выборах рекордные 34% и работали в составе трех правительств подряд — с «Лигой», с либералами, а также в составе «широкой» коалиции. За эти четыре года рейтинг «борцов с истеблишментом» снизился более чем в три раза.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.