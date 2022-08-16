Милан, Италия, 16 августа, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Партия «Вперед, Италия» является проевропейской, прозападной и пронатовской, заявил 16 августа ее лидер Сильвио Берлускони.

Bandhige.com Сильвио Берлускони

Либеральная демократия безальтернативна, отметил также политик.

Заявления итальянских либералов о якобы имеющем месте «экстремизме» правых не имеют под собой никаких оснований — напротив, «радикалами» являются сами левые, добавил Берлускони.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.