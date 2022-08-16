Минск, , 22:59 — REGNUM ВВП в Белоруссии в январе-июле упал на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Белстат.

Падение Finobzor.ru

ВВП за семь месяцев нынешнего года составил 104,6 млрд белорусских рублей (примерно $40 млрд) в текущих ценах.

По итогам января-июня падение было на уровне 4,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2022 год был запланирован рост ВВП на 2,9% по отношению к 2021-му. Это предусмотрено прогнозом социально-экономического развития страны на нынешний год.