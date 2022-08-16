Рим, 16 августа 2022, 21:49 — REGNUM Леволиберальная Демократическая партия Италии 16 августа в очередной раз не смогла согласовать список кандидатов на предстоящие досрочные парламентские выборы.

Энрико Летта, лидер Демократической партии Италии
Энрико Летта, лидер Демократической партии Италии
The Jacques Delors Institute

Некоторых из многочисленных лидеров либералов не устроило, в каких округах им предложено было выдвигаться — там, по их мнению, у них мало шансов победить правых.

Проблема усугубляется тем, что в нынешнем созыве число как сенаторов, так и депутатов будет сокращено — соответственно с 630 до 400 и с 315 до 200.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.