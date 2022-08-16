Рим, , 21:49 — REGNUM Леволиберальная Демократическая партия Италии 16 августа в очередной раз не смогла согласовать список кандидатов на предстоящие досрочные парламентские выборы.

Энрико Летта, лидер Демократической партии Италии The Jacques Delors Institute

Некоторых из многочисленных лидеров либералов не устроило, в каких округах им предложено было выдвигаться — там, по их мнению, у них мало шансов победить правых.

Проблема усугубляется тем, что в нынешнем созыве число как сенаторов, так и депутатов будет сокращено — соответственно с 630 до 400 и с 315 до 200.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.