Рим, , 21:43 — REGNUM Придерживающаяся либеральных позиций ведущая газета Италии La Repubblica 16 августа продолжила серию «разоблачительных» публикаций о лидерах правой коалиции.

Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони Quirinale.it

Джордже Мелони припомнили интервью 26-летней давности, в котором 19-летняя девушка говорит, что Бенито Муссолини был хорошим политиком для Италии.

Маттео Сальвини посвящен «политико-экономический» материал, проиллюстрированный фотографией, на которой лидер «Лиги» изображен рядом с Владимиром Путиным.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.