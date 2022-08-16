Архангельск, , 21:43 — REGNUM В Архангельской области обезвредили британский артиллерийский снаряд времен иностранной военной интервенции на севере России, сообщает Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

Артиллерийский снаряд 54. rosguard. gov.ru

Снаряд был обнаружен жителем Виноградовского района на берегу реки Нюма. Было установлено, что обнаруженный предмет является корабельным артиллерийским снарядом калибра 190-мм, страна производитель — Великобритания.

«16 августа на оборудованном полигоне были проведены мероприятия по уничтожению снаряда специалистами группы спецработ, в задачи которой входят обследование и обезвреживание взрывоопасных предметов», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Мурманска приговорили к длительному сроку за хранение противотанковой гранаты.