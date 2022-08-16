Нью-Йорк, США, , 21:39 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций пока не планирует посещать Москву. Об этом сегодня, 16 августа, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Антониу Гутерреш Stemoc

Напомним, что ранее было объявлено о том, что генсек ООН Антониу Гутерреш совершит поездку на Украину и в Турцию. При этом на Украине Гутерреш примет участие в трехсторонней встрече сВладимиром Зеленскими турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Встреча запланирована во Львове. Ожидается, что Гутерреш проведет и двустороннюю встречу с президентом Украины Зеленским.

На брифинге Дюжаррику был задан вопрос: собирается ли генсек ООН отправится в Москву?

«Нет, запланированная сейчас поездка предполагает визит наУкраинуи в Турцию», — ответил представитель генсека ООН.