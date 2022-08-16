Нью-Йорк, США, 16 августа 2022, 21:39 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций пока не планирует посещать Москву. Об этом сегодня, 16 августа, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Напомним, что ранее было объявлено о том, что генсек ООН Антониу Гутерреш совершит поездку на Украину и в Турцию. При этом на Украине Гутерреш примет участие в трехсторонней встрече сВладимиром Зеленскими турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Встреча запланирована во Львове. Ожидается, что Гутерреш проведет и двустороннюю встречу с президентом Украины Зеленским.
На брифинге Дюжаррику был задан вопрос: собирается ли генсек ООН отправится в Москву?