Рим, , 21:38 — REGNUM Единовременные выплаты в размере 200 евро получат около 30 миллионов граждан Италии, то есть каждый второй житель страны, передают национальные СМИ 16 августа.

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В национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде) сообщили, что выплаты получат 13 миллионов пенсионеров и 800 тысяч семей, получающих пособие по гражданству (по бедности).

Ранее власти Италии сообщили, что указанные выплаты получат и наемные работники (те, чьи доходы не превышают определенного уровня). Таким образом правительство рассчитывает компенсировать гражданам дополнительные затраты, вызванные резким ростом цен на энергию и инфляцией.