Усть-Донецкий район, Ростовская область, 16 августа, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Лесной пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области, бушевавший более суток, локализован на площади 331 гектар. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 16 августа.

Donland.ru Усть-Донецкий район Ростовской области

Тушение лесного пожара ведётся в сложных погодных условиях. После локализации сотрудники МЧС России продолжают окарауливание населенных пунктов. Люди вернулись из пунктов временного размещения домой.

В течение суток авиацией МЧС России осуществлено 79 сбросов воды (более 260 тонн). Борьбу с огненной стихией продолжают вести 537 человек и 122 единицы техники.