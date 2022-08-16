Рим, , 21:33 — REGNUM Руководители профсоюзов металлургических предприятий Итлии предупреждают, что ближайшая осень будет очень непростой, передает Agenzia Italia 16 августа.

Металлургический завод Government.ru

Руководители компаний жалуются на инфляцию и крайне тяжелые условия работы в связи с резким ростом цен на энергию, но профсоюзы не считают эти основания достаточными для отказа от своих требований.

Транснациональные корпорации и инвестиционные фонды, владеющие предприятиями страны, обращают мало внимания на проблемы рабочих, да и правительство раздает единовременные выплаты вместо того, чтобы сосредоточиться на росте зарплат и увеличении доли постоянных трудовых контрактов, считают опрощенные изданием профсоюзные лидеры.

Есть риск «потери управления социальной ситуацией», отметил глава профсоюза Uilm Рокко Паломблело.