Ижевск, 16 августа, 2022, 21:23 — ИА Регнум. В Ижевске был задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья, ранее судимый, по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртской республике.

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При личном досмотре подозреваемого было обнаружено шесть свертков с наркотиками синтетического происхождения.

Установлено, что 29-летний мужчина проживал на территории РФ незаконно, ранее работал в строительной организации, но последний месяц являлся закладчиком в интернет-магазине, запрещенные вещества сбывал на территории Ижевска бесконтактным способом.

Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17-летний житель Ижевска получил два года и один месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима за незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере. Ранее уже осужденный за хранение наркотических средств учащийся одной из общеобразовательных школ Ижевска вновь приобрел в неустановленном месте наркотическое средство, которое хранил при себе до задержания его сотрудниками полиции.

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