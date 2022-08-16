Челябинск, 16 августа, 2022, 21:21 — ИА Регнум. В Челябинской области на трассе М-5 в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 16 августа. По предварительным данным, женщина за рулём машины «ВАЗ-2110» врезалась в «Камаз». Она и мужчина-пассажир погибли. Ещё двоих пассажиров госпитализировали.

Грузовик стоял. Его водитель не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, за июль в Челябинской области было совершено 332 ДТП. Погибли 25 человек.

А в июне аварий было 282. В них погибли девять граждан.