Вашингтон, , 08:21 — REGNUM В Сеть выложили трейлер фильма «Бандит» режиссёра Аллана Ангара. Об этом сообщило издание «Афиша Daily».

Мел Гибсон в фильме «Бандит» режиссёра Аллана Ангара Цитата из трейлера

По сюжету картины, грабитель Роберт Уайтмен (Джош Дюамель) намеревается возобновить криминальную деятельность, чтобы обеспечить комфортную жизнь своей возлюбленной. Помогать в организации преступлений ему будет напарник в исполнении Мела Гибсона. Премьера картины намечена на 23 сентября 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, драма «Звоните Джейн» получила трейлер. В ролике зрителей знакомят с героиней по имени Джой (Элизабет Бэнкс), присоединяющейся к группе активисток, тайно прерывающих нежелательные беременности.

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