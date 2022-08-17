Вашингтон, 17 августа 2022, 08:21 — REGNUM В Сеть выложили трейлер фильма «Бандит» режиссёра Аллана Ангара. Об этом сообщило издание «Афиша Daily».
По сюжету картины, грабитель Роберт Уайтмен (Джош Дюамель) намеревается возобновить криминальную деятельность, чтобы обеспечить комфортную жизнь своей возлюбленной. Помогать в организации преступлений ему будет напарник в исполнении Мела Гибсона. Премьера картины намечена на 23 сентября 2022 года.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, драма «Звоните Джейн» получила трейлер. В ролике зрителей знакомят с героиней по имени Джой (Элизабет Бэнкс), присоединяющейся к группе активисток, тайно прерывающих нежелательные беременности.
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