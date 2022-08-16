Салехард, 16 августа, 2022, 21:11 — ИА Регнум. На Ямале ликвидированы все крупные лесные пожары. В Шурышкарском и Надымском районах 16 августа снят режим ЧС, сообщает пресс-служба главы региона.

skeeze Лесной пожар

В ликвидации пожаров участвовали около 400 человек, в том числе 98 специалистов из федерального резерва, которые в ближайшие дни вернутся домой.

На 19:30 16 августа в регионе был зафиксирован только один природный пожар в Красноселькупском районе, который локализован.