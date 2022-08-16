Краснодар, 16 августа, 2022, 21:08 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки подтвердили 368 случаев заболевания COVID-19, выздоровели четыре пациента. Такие данные приводит 16 августа оперативный штаб Кубани.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Продолжают стационарное лечение с коронавирусом 437 человек. 4 999 пациентов с COVID-19 лечатся на дому. В тяжёлом состоянии остаются четыре жителя Кубани.

Всего на Кубани подтвердили 273 523 случая COVID-19. Выписаны с выздоровлением 257 102 пациента. Зарегистрировано 10 985 летальных исходов от COVID-19.