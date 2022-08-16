16 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Сражаться с поляками и побеждать их – это глубинный паттерн белорусов, так что если польские дивизии сунутся в Белую Русь – им несдобровать.

Кирилл Аверьянов, , 22:40 — REGNUM На фоне обострения ситуации на Украине белорусско-польские отношения пришли в исторически естественное состояние. Поляки концентрируют войска на своих восточных рубежах, белорусское руководство — обличает экспансионистские планы Польши и заявляет, что не отдаст ни пяди белорусской земли. В формате перманентной вражды поляки и белорусы жили много веков, и сейчас, очевидно, имеет место очередной виток противостояния заклятых соседей.

Ян Матейко. Рейтан — упадок Польши. 1866

Польская экспансия на белорусские земли, входившие тогда в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ), началась ещё в XIV веке. В 1385 году между ВКЛ и Польшей была заключена Кревская уния. По условиям договора Ягайло получал, помимо титула великого князя литовского, польскую корону. В 1413 году была заключена Городельская уния, в соответствии с которой в ВКЛ вводилось польское административно-территориальное деление, а литовские бояре-католики получали права польской шляхты. Русская православная знать по итогам уний с Польшей была существенно ограничена в правах. В конце XIV — начале XV века русское влияние в ВКЛ ослабляется, а польское, напротив, усиливается.

Великое княжество Литовское

Однако русская знать не сразу смирилась со своей участью. В 1430 году умер, не оставив наследников, князь Витовт, правивший ВКЛ 38 лет. Единственная дочь Витовта, Софья, была замужем за великим князем московским, следовательно, Литву мог возглавить её сын — Василий II Тёмный. Но он был православным и не желал переходить в католичество, что являлось обязательным требованием для великого князя литовского. Знать ВКЛ в нарушение Городельской унии (без дозволения короля польского) провозгласила своим великим князем православного Гедиминовича — Свидригайло Ольгердовича. Тот начал проводить решительный курс на самостоятельность Литвы от Польши, предоставил равные права католикам и православным и потребовал себе королевскую корону, которую хотел получить ещё Витовт (незадолго до смерти её перехватили поляки, не желавшие усиления литовского монарха).

В 1432 году католическая знать попыталась устроить государственный переворот, напав на Свидригайло и его свиту в Ошмянах. Однако Свидригайло удалось бежать в Полоцк, оплот западнорусской православной партии. Провозглашённый великим князем католик Сигизмунд Кейстутович подписал с Короной Польской кабальные договорённости, передал полякам Подляшье и Волынь, а также согласился на инкорпорацию ВКЛ в состав Польши после своей смерти.

В развернувшейся кровопролитной гражданской войне, которая продлилась до 1438 года, сторону Сигизмунда Кейстутовича приняли в основном литовские этнические области (Аукштайтия и Жемайтия), сторону Свидригайло Ольгердовича — Русь (земли современной Белоруссии и Украины). И хотя победа в этом конфликте досталась Сигизмунду, сопротивление русской православной знати стало важной вехой в борьбе Западной Руси с польским господством.

В XVII—XVIII веках белорусская земля пылала восстаниями против польского рабства и культурного унижения. В 1648—1654 годах Белоруссию, как и Украину, затронуло национально-освободительное восстание под руководством Богдана Хмельницкого. В советской историографии эти события именовались «освободительной войной украинского и белорусского народов».

Отряды казаков получали поддержку со стороны населения Белоруссии, к ним массово присоединялись белорусские крестьяне. Дьяк Кунаков писал царю Алексею Михайловичу в марте 1648 года: «А к Богдану де Хмельницкому собралися в полки многие люди своевольные и пашенные мужики, побив панов своих в их маетностях… А воевали де Богдан Хмельницкой и полковники ево… Речицу, Мозырь, Гомель, Бар, Бресть-Литовскую, Парцово и иные городы многие подолские и волынские и уезды, которые против них стояли, а ляхов и жидов побивали без милости». Национальная и конфессиональная составляющая вооружённого конфликта была очевидна. В глазах разъярённых народных масс социальные группы сливались с этносами: поляки («ляхи») отождествлялись с панами и ксендзами, евреи («жиды») — с зажиточными торговцами. При этом русские (белорусы и украинцы) были в основном крестьянами, мещанами и казаками.

В историю национально-освободительной войны русского народа Речи Посполитой за освобождение от польского ига золотыми буквами вписана героическая оборона белорусского города Пинска от польско-литовских войск Януша Радзивилла в 1648 году. Как свидетельствует польский «Исторический памятник о Пинске», «жители… из дерзости изменнически предали город бунтовщикам казакам, введя их тайно в город прежде нашего войска, сделали сами с казаками заговор защищать с ними город до последней крайности и бить ляхов». На предложение сдаться защитники Пинска ответили категорическим отказом: «Горожане пинские… остались верны при казаках и обещали при них стоять до крайности». После того как превосходящие силы противника всё же овладели Пинском, радзивилловские войска устроили в нём жуткую резню, а затем сожгли город.

Следующий этап борьбы белорусов с поляками пришёлся на восстание Тадеуша Костюшко, целью которого было возвращение только что воссоединившейся с Россией Белой Руси обратно под польское ярмо. Белорусские крестьяне не остались тогда пассивными наблюдателями, встав на сторону русских войск.

Российский генерал В. Х. Дерфельден 25 мая 1794 года писал графу Салтыкову о том, что наблюдает среди крестьян Белоруссии «приверженность более к нам, нежели к полякам». Бригадир Л. Л. Бенигсен доносил из Сморгони своему командованию о массовых выступлениях белорусских крестьян против восставших шляхтичей. По его словам, жители многих деревень, будучи уверенными, «что они останутся под защитою России», указывали те места, «где ружья и разная воинская амуниция в земле зарыта была, которую я и получил, как-то: в пиках, саблях, ружьях, пистолетах, штыках немалое число». Генерал-майор Б. Д. Кнорринг, один из российских военачальников, руководивших подавлением восстания Костюшко, вспоминал: «По обнародовании универсалов моих крестьяне, которые уже вооружены были и остались в покое, напали на вооружителей своих и предводителей, и не могшие из оных спасаться бегством взяты были ими и нам доставлены». Как явствует из отчётов этого же генерала, повстанцы вынуждены были оставить окрестности Слонима не столько вследствие действий российских войск, сколько по причине полной враждебности со стороны местного населения.

В августе 1794 года в обороне русскими войсками крепости Динабург активное участие приняли 170 местных белорусских крестьян. И это неудивительно, поскольку повстанцы под руководством М. К. Огинского, осаждавшие крепость, сжигали крестьянские дворы, вымогали у местных жителей деньги, угрожая полным разорением. Кстати, это тот самый Огинский, который написал знаменитый полонез. Немногие знают, что эту композицию предлагалось сделать гимном Белоруссии в 1990-х.

Как и восстание Костюшко, без поддержки со стороны белорусского крестьянства остался польский мятеж 1863 года. Полковник А. Д. Соколов в рапорте князю В. А. Долгорукову о положении в Могилёвской губернии писал: «Многие помещики-поляки Могилёвской губ. участвуют в мятеже против правительства, и многие из них хотя не участвуют явно, но сочувствуют восстанию, крестьяне же, напротив, где только можно, выказывают свою преданность Государю-Императору и, сколько от них зависит, способствуют к подавлению мятежа; в одно могилёвское уездное управление ими доставлено до 80 чел. разного звания людей, пойманных в лесах и на дорогах, из числа которых хотя и не все, но многие находились в шайках мятежников и впоследствии отстали или отделились, крестьянами также представлено более 30 чел. помещиков, которые, как они утверждают, доставляли продовольствие шайкам или внушали крестьянам не повиноваться русскому правительству и признать над собой владычество Польши и по другим обстоятельствам навлекли на себя их подозрение».

Имея колоссальную поддержку со стороны белорусского населения, граф Муравьёв-Виленский без особого труда смог подавить польский мятеж и навести порядок в Северо-Западной крае, куда он был назначен в качестве генерал-губернатора.

Михаил Николаевич Муравьев-Виленский

Муравьёв поддержал желание простых белорусов сражаться против польских инсургентов: по его распоряжению были созданы крестьянские вооружённые формирования — сельские караулы. За помощь в подавлении мятежа сотни белорусских крестьян были удостоены высоких государственных наград.

Последний на сегодня этап борьбы белорусов против польского господства связан с Освободительным походом Красной армии, начавшимся 17 сентября 1939 года. Ввод советских войск на территорию «Кресов Всходних» был встречен, с одной стороны, всеобщим ликованием белорусского населения, а с другой — массовыми народными расправами над поляками. Секретарь ЦК КП (б)Б Пантелеймон Пономаренко в письме Сталину от 25 сентября 1939 года отмечал: «Многих осадников [поляков, переселившихся в Белоруссию] и помещиков крестьяне истребляют (вешают, расстреливают, убивают) или приводят и сдают Временным управлениям».

Перерастёт ли нынешнее противостояние Польши и Белоруссии в вооружённый конфликт — покажет время. Текущая концентрация польских войск у границы с Белоруссии свидетельствует, что такого варианта исключать нельзя.

Сражаться с поляками и в конечном счёте побеждать — это глубинный паттерн жителей Белой Руси, так что если польские дивизии сунутся — им несдобровать.