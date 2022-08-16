16 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Выиграть эту битву нужно не только на территории земли, но и на территории сознания.

Платон Беседин, , 22:06 — REGNUM Новый день, новые сообщения о взрывах в тылу. Сначала из Крыма. До этого на полуострове, напомню, случилась атака на штаб ЧФ в Севастополе, а после были взрывы на военном аэродроме в Новофёдоровке. На этот раз рвануло, и не раз, в Джанкойском районе. При этом поступали сообщения о взрывах в пгт Гвардейском.

Военная спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следом — неприятности в Курской области. Там повредили железнодорожное полотно, а также подорвали опоры ЛЭП. Знакомый мерзковатый почерк.

Реакция с нашей стороны? Радует, что не прозвучало стандартных заявлений об «ударах по центрам принятия решений». Учимся. Однако не удалось избежать привычных размышлений о том, что Украина не воюет, а занимается терроризмом. Причём, в крупных телеграм-каналах об этом пишут с таким напором, будто сообщают нечто важное.

И это удивляет. Потому что террористическую сущность украинского режима мы уловили ещё тогда, когда он устроил в Крыму блэкаут. Только идиоты и мракобесы могли подумать, что после такого кто-то из бывших соотечественников станет смотреть в сторону Киева с симпатией. Но Украине плевать на своих граждан, что она и доказывает каждый день.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нам может быть дело до такой сущности лишь в одном случае. Не для того чтобы в телеграмах разоряться, а чтобы вести работу по пресечению и предотвращению, ликвидации и покаранию. Есть ли эта работа? Тут пусть каждый отвечает сам. Но! Рекомендую перед этим встать с дивана. Распространяться о том, как надо работать соответствующим структурам — это не моветон даже, а вредительство.

Однако при этом вот о чём сказать важно — о реакциях. Мы понимаем, что вырисовывается опасная психологическая ситуация со всеми этими диверсиями (а то, что они имели место, признали уже и в МО РФ). Да, война идёт с хитрым, ни в чём не ограниченным противником, у которого есть необходимый запас и технических средств, и подлости. Оттого концентрация должна быть максимальной. Не только соответствующих структур, но и простых людей.

А как с ними? На последние взрывы реакция, видится, спокойнее, чем на предыдущие. «Человек есть существо привыкающее — и это его лучшее определение». Однако между спокойствием и равнодушием — пропасть, в которой разбиться можно. И вот спокойствие как раз-таки создавать нужно, а равнодушие исключать.

Как? Тут мы упираемся в оскоминное: говорить с людьми и говорить честно. Для этого искать подходы, искать спикеров. У нас же почему-то считают, что объяснять в принципе ничего не стоит. Или мало что стоит. Я сейчас о картине в целом, прежде всего.

Мне тут уже писали на этот счёт. Мол, а когда Великая Отечественная шла, что народу объясняли? Глупый вопрос. Потому что тогда информация распространялась совсем иначе. Сейчас же зачастую выигрывает не тот, кто сделал, а тот, кто рассказал, как и что он сделал, даже если по факту ничего не делал.

И вот тут вырисовывается проблема. На мой взгляд, проблема. Уверен, что оппоненты тут же заявят, будто я идиот или провокатор. Но если мы спросим, скажем так, неподготовленного человека: ради чего всё это на Украине? Какая конечная цель? Что он ответит? Вот реально — что?

Звучали слова «денацификация», «демилитаризация», но кто раскатает это на языке и оставит в сердце? Что ещё? Освободить весь Донбасс? Но его сейчас молотят снарядами. Отодвинем линию соприкосновения — будут молотить в других местах. Мы же имеем дело с террористами.

Последствия обстрела. Донбасс Sledcom.ru

Раз уж я вспомнил Великую Отечественную войну, то там было ясно — «смерть фашистским оккупантам!», «на Берлин». И конечная цель виделась. Понятно, что сейчас новые войны, новые формы сражений. И нам всё время намекают, что командование лучше знает. Допустим, но, может, пришло время поделиться хотя бы чуточкой знаний? Просто чётко и ясно разъяснить о целях и о всех сопутствующих вопросах. В начале ведь было нечто похожее, но очевидно, что с тех пор многое изменилось.

Эта история не кончится осенью. Она в той или иной форме будет тянуться долго. И мне видится, что тут у нас должно быть одно понимание. Для этого важно не бояться говорить со своим народом. Пояснять, разъяснять. Мало вечных историй о бандеровцах и плохой Украине. Нам надо говорить о себе. О том, чего хотим мы. Нам важно не бояться артикулировать свои цели. И первостепенно важно — власти быть со своим народом.

Тогда будет результат. Однозначно, будет. А иначе народ этот — его часть — будет искать объяснений на стороне. Вот этого нам решительно не надо. А что надо? Выиграть эту битву — не только на территории земли, но и на территории сознания.