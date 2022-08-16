Ростов-на-Дону, , 21:03 — REGNUM В ростовской области за последние сутки выявили 317 носителей коронавируса, после COVID-19 выписаны с выздоровлением 64 пациента. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф» 16 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За сутки госпитализация потребовалась 56 пациентам, получившим положительный результат теста на коронавирус. Новых летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 388 549 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 374 007 пациентов. От COVID-19 скончались 10 970 пациентов.