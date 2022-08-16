Нижний Новгород, 16 августа, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Практически на всей территории Нижнего Новгорода в течение дня 16 августа жители ощущают запах гари и наблюдают смог, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Причем дым добрался даже до центра города — в социальных сетях нижегородцы выкладывают видеозаписи ситуации на площади Горького, набережной Федоровского.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Лесной пожар

В пресс-службе управления МЧС по Нижегородской области сообщили, что в связи с изменением направления ветра наблюдается движение воздушных масс со стороны горящего леса в Воротынском городском округе, а также со стороны города Бор после пожара в складском помещении.

Отметим, площадь лесного пожара в Воротынском районе, по данным областного минлесхоза на 16 августа, увеличилась до 2,8 тыс. гектаров, из которых 920 гектаров являются болотом.

Кроме того, на Бору произошло возгорание на складе площадью 450 кв. метров, сообщали ранее в управлении МЧС. Пожар был оперативно ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар в Воротынском районе начался на территории горельника 2010 года. Местность является болотистой и труднопроходимой, что усложняет работу пожарных подразделений. Ближайший к пожару населенный пункт находится на расстоянии 22 км. На месте пожара работает группа из 114 человек и 46 единиц техники, в том числе вездеходы, пожарные автоцистерны, тракторы, тралы.

Читайте также: Крупный лесной пожар тушат в Нижегородской области