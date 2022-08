Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Американская компания Microsoft огласила список игр, которые станут доступны в рамках подписки Xbox Game Pass. Информация об этом появилась 16 августа на официальном сайте разработчика.

Xbox Series X microsoft.com

С 23 по 30 августа 2022 года компания будет добавлять новые игры, в список вошли такие проекты, как Midnight Fight Express, Immortals Fenyx Rising, Commandos 3 — HD Remaster и другие. А с 31 августа Xbox Game Pass покинут Elite Dangerous, Hades, Myst, NBA 2K22, Signs of the Sojourner, Spiritfarer, Twelve Minutes, Two Point Hospital и What Remains of Edith Finch.

Напомним, что Xbox Game Pass — это подписка на доступ к играм от Microsoft для PC и консолей Xbox.

