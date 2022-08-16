Стокгольм, , 20:57 — REGNUM Игра LEGO Bricktales от шведского издателя Thunderful Games выйдет осенью 2022 года. Заявление об этом появилось 16 августа на странице проекта в Twitter.

Человечки LEGO (сс) eak_kkk

Разработчик огласил только то, что игра выйдет в четвертом квартале 2022 года, но точную дату не уточнил. Однако раскрыл платформы, на которых появится проект — он будет доступен на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X и PC.

Напомним, что игра LEGO Bricktales — это однопользовательская головоломка. В ней игроку предстоит взять на себя управление LEGO-персонажем, чтобы восстановить парк аттракционов.

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