Стокгольм, 16 августа, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Игра LEGO Bricktales от шведского издателя Thunderful Games выйдет осенью 2022 года. Заявление об этом появилось 16 августа на странице проекта в Twitter.

(сс) eak_kkk Человечки LEGO

Разработчик огласил только то, что игра выйдет в четвертом квартале 2022 года, но точную дату не уточнил. Однако раскрыл платформы, на которых появится проект — он будет доступен на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X и PC.

Напомним, что игра LEGO Bricktales — это однопользовательская головоломка. В ней игроку предстоит взять на себя управление LEGO-персонажем, чтобы восстановить парк аттракционов.