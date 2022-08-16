Москва, 16 августа, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Сообщения западных СМИ о плачевном положении дел в Вооруженных силах Украины (ВСУ) могут быть отвлекающим маневром противника. Об этом 16 августа заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, таким образом Запад намерен ослабить бдительность России, пытаясь сформировать ложный стереотип о том, что украинская армия уже на грани краха.

«Они пытаются нас расслабить. Наш противник пытается манипулировать нашим сознанием и пытается усыпить нашу бдительность», — сказал Ходаковский.