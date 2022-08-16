Токио, 16 августа, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Игра Wave Race 64 от японского разработчика Nintendo выйдет 19 августа в рамках подписки Switch Online. Анонс состоялся 16 августа на странице студии в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

Игра Wave Race 64 дебютировала в 1996 году на Nintendo 64. Игроку предстоит участвовать в гонках на водном мотоцикле. Также по словам разработчика, пользователям будет доступно четыре режима: Championship, Time Trials, Stunt Mode и «игрок против игрока».

Напомним, что Wave Race 64 — это многопользовательская гоночная игра. Ранее проект уже переносили на такие консоли Nintendo, как Wii и Wii U.