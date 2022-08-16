Москва, 16 августа, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что обороноспособность страны обеспечена на высоком уровне. Об этом Медведев заявил сегодня, 16 августа, после осмотра экспозиции военной техники в парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022».

Government.ru Дмитрий Медведев

"Посетил международный военно-технический форум «Армия-2022». Образцы техники и технологий, продемонстрированные на открытых и закрытых площадках экспозиции, позволяют с уверенностью говорить о том, что обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне», — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Известно, что в парке «Патриот» Медведев осмотрел танк «Армата», боевые модули «Бумеранг-Буревестник», «Тайфун-У-БМ», «Тайфун-ВДВ-БМ» и ряд других образцов военной техники. Также Медведев посетил павильон Роскосмоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Армия-2022» открылся 15 августа и продлится до 21 августа. Всего в рамках форума запланированы около 300 мероприятий. Для участия в форуме прибыли делегации из более чем 70 стран.